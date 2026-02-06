Коротка і повчальна історія про кенійських найманців, яких росія завербувала на злочинну війну

ГУР МО України інформує ― у районі міста Лиман Донецької області виявлено тіла ще двох ліквідованих громадян Кенії, яких держава-агресор росія завербувала для ведення злочинної війни проти нашої держави.

Йдеться про Омбворі Деніса Баґаку (Ombwori Denis Bagaka), та Вахоме Сімона Ґітіту (Wahome Simon Gititu), рештки яких знайшли поблизу тіла ще одного знищеного кенійського найманця Клінтона Ньяпара Моґеси ― публікація ГУР про деталі його ліквідації набула значного резонансу.

Усіх трьох кенійців ― Баґаку, Ґітіту та Моґесу ― заманили на війну росії проти України в Катарі, де вони працювали в охоронних компаніях з хорошим стабільним доходом, але вирішили проміняти своє життя на московитські обіцянки більших і швидких грошей.

ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до рф та будь-якої роботи на території держави-агресора. Поїздка на росію — це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні “смертників” та, зрештою, зогнити в українській землі.