Коротка і повчальна історія про кенійських найманців, яких росія завербувала на злочинну війну

ГУР МО України інформує ― у районі міста Лиман Донецької області виявлено тіла ще двох ліквідованих громадян Кенії, яких держава-агресор росія завербувала для ведення злочинної війни проти нашої держави.

▪️Йдеться про Омбворі Деніса Баґаку (Ombwori Denis Bagaka), та Вахоме Сімона Ґітіту (Wahome Simon Gititu), рештки яких знайшли поблизу тіла ще одного знищеного кенійського найманця Клінтона Ньяпара Моґеси ― публікація ГУР про деталі його ліквідації набула значного резонансу.

Усіх трьох кенійців ― Баґаку, Ґітіту та Моґесу ― заманили на війну росії проти України в Катарі, де вони працювали в охоронних компаніях з хорошим стабільним доходом, але вирішили проміняти своє життя на московитські обіцянки більших і швидких грошей.

ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до рф та будь-якої роботи на території держави-агресора. Поїздка на росію — це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні “смертників” та, зрештою, зогнити в українській землі.

