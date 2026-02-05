Сьогодні перший у цьому році обмін полоненими: Україна повернула з неволі 157 військових та цивільних громадян

71-й обмін: Україна повернула з неволі 157 військових та цивільних громадян

Сьогодні, за результатами перемовин, Координаційним штабом проведено перший у цьому році обмін полоненими. За дорученням Президента України з російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках.

Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Додому також повертається військовослужбовець Національної Гвардії поневолений під час захоплення ЧАЕС.

139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року.

Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до “довічного ув’язнення”.

Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця – 63 роки.

Висловлюємо вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну та поверненні додому цивільних та військових українців.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.

Слава Україні!