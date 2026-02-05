На Львівщині знайшли мертвою зниклу 13-річну школярку

У селищі Журавно на Дністрі знайшли мертвою 13-річну Ірину Раделицьку, яка зникла 4 лютого дорогою до школи. Обставини її смерті наразі невідомі, тіло виявили під мостом на льоду. Інформацію LVIV.MEDIA підтвердив голова Журавненської селищної ради Василь Вітер.

За його словами, тіло дівчинки знайшли сьогодні між 11:00 та 12:00 під мостом на льоду. “З мосту не знаємо, чи вона сама впала, чи що там сталося, ми цього не можемо встановити на даний момент”, — сказав голова селищної ради.

У поліції Львівщини LVIV.MEDIA уточнили, що на тілі дитини не виявлено ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

На місці інциденту працюють усі необхідні служби. Обставини смерті встановлюють. Нагадаємо, про зникнення дівчинки правоохоронці повідомили вранці 5 лютого.

За інформацією поліції, Ірина Раделицька народилася у 2012 році. “4 лютого 2026 року о 08:30 дівчинка вийшла з дому до школи. Однак, у навчальному закладі вона не з’явилась і на даний час її місце перебування невідоме. Мобільного телефону з собою не має”, — йшлося у повідомленні.