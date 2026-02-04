15 років тюрми отримав зрадник, який «зливав» рашистам персональні дані поранених воїнів ЗСУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував у лавах Сил оборони.

Співробітники СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили зловмисника у квітні 2025 року на Кіровоградщині. Ним виявився завербований ворогом 32-річний водій військового госпіталю.

Як встановило розслідування, агент збирав для російського гру персональні дані українських воїнів, які перебували на лікуванні у шпиталі після поранень на передовій.

Також зрадник «зливав» рашистам інформацію про кількість особового складу, який перебуває на стаціонарі, та місця «виписок» до пунктів постійної або тимчасової дислокації.

Такі дані ворог сподівався використати для оцінки боєздатності підрозділів ЗСУ і планування бойових операцій на фронті.

Крім того, агент відстежував для рашистів координати української ППО, яка захищає повітряних простір центрального регіону.

Для цього зрадник об’їжджав територію області на службовому авто і робив відмітки військових об’єктів на гугл-картах.

Отримані відомості він месенджером пересилав російському куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

Після виконання завдань агент сподівався на «евакуацію» до тимчасово окупованого Маріуполя, де він планував вступити до збройних угруповань рф та воювати проти України.

Військова контррозвідка СБУ зірвала плани зрадника, завчасно викрила його і затримала на території оборонного об’єкта. У затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з куратором від російського гру.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через його знайомого, який самовільно залишив місце службу і втік до рф.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили спільно зі слідчими СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.