Вторгнення Росії в Україну

СБУ викрила агента фсб рф, який наводив російські ракети на Хмельниччину

Служба безпеки затримала на Хмельниччині ще одного агента фсб рф. Ним виявився завербований ворогом 53-річний місцевий мешканець, який коригував ракетно-дронові атаки рф по західному регіону України.

За даними кіберфахівців СБУ, для наведення комбінованих ударів фігурант створив групу в Телеграм-каналі, яку адміністрував під виглядом збору даних про мобілізаційні заходи.

Насправді під таким прикриттям агент відбирав повідомлення з інформацією про місця найбільшого зосередження українських військ.

У разі виявлення схожих дописів, він окремо виходив на автора і додатково уточнював у нього адреси базування та маршрути руху Сил оборони.

Найбільше агента цікавили дані про дислокацію та напрямки виїздів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір області.

Крім цього, за допомогою власної Телеграм-групи її адміністратор намагався відстежити розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Зібрані відомості він узагальнював у «звіт» для фсб із фото та координатами потенційних «цілей».

Використовуючи агентурні дані, рашисти сподівались здійснити нову серію повітряних ударів по регіону «в обхід» української ППО.

Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон, з якого він адміністрував ТГ-групу для збору розвідінформації та контактував з куратором від фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

