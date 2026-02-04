Громадянин росії та підполковник Адміністрації ДПСУ організували масштабну схему переправлення ухилянтів через державний кордон (ВІДЕО)

Викриття корупційних та організованих злочинів, які підривають обороноздатність держави, зокрема незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, є одним із пріоритетних напрямів роботи ДБР. Бюро системно реагує на кожен встановлений факт організації таких схем, особливо коли до них залучені посадовці сектору безпеки та оборони, і забезпечує невідворотність покарання для всіх причетних.



Працівники ДБР спільно з УВВБ Адміністрації Державної прикордонної служби України викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Її організували громадянин російської федерації, який перебуває в Європі, та його двоюрідний брат — чинний працівник Адміністрації ДПСУ. Зловмисники встигли переправити майже 80 осіб, маскуючи виїзд під відрядження від міжнародної організації та «заробили» понад 1,5 млн доларів США.

Росіянин підшукував «клієнтів» серед українських чоловіків призовного віку через інтернет-месенджери та особисті контакти. Він пропонував незаконний виїзд до країн ЄС через офіційні пункти пропуску з підробленими документами, які нібито давали право на перетин кордону. З кожного він брав по 20 тисяч доларів США. Гроші переказувалися на криптогаманець.

За попередньою інформацією, мова йде про Віктора Колесникова, полковника управління прикордонного контролю Адміністрації ДПСУ (АДПСУ).

Офіційно його ім’я у повідомленнях не фігурувало.

Під час обшуків у посадовця вилучили техніку, носії інформації та 20 тисяч доларів готівкою. ДБР готує клопотання про тримання під вартою та відсторонення від посади, громадянина РФ планують оголосити в міжнародний розшук.

Також перевіряються факти можливої державної зради.