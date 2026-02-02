На Закарпатті затримали ґвалтівника, який збирався покинути країну

Військовослужбовці відділу «Тячів» Мукачівського прикордонного загону затримали жителя Закарпатської області, який намагався незаконно перетнути українсько-румунський державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Невідомий рухався в бік річки Тиса, руслом якої пролягає українсько-румунський кордон. Прикордонники виявили його за допомогою приладів дистанційного моніторингу – Державна прикордонна служба України постійно впроваджує інноваційні підходи протидії протиправній діяльності.

Попри стрімку течію та високий рівень води у річці, порушник був рішуче налаштований подолати «перепону». Наряд затримав зловмисника за 50 метрів до державної межі.

У ході перевірочних заходів було встановлено, що затриманий перебував у розшуку за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування» та ч. 6 ст. 153 ККУ «Сексуальне насильство».

Шляхом втечі за кордон, зловмисник намагався уникнути кримінальної відповідальності та судового розгляду, який був призначений на день, коли його затримали прикордонники.

Після з’ясування всіх обставин правопорушення та оформлення відповідних адміністративних матеріалів, затриманого передали співробітникам Національної поліції України.

Судове засідання відбулося відповідно до визначеного графіка. За результатами розгляду справи суд визнав особу винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.