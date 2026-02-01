У Чехії проходять масштабні мітинги на підтримку проукраїнського Президента Петра Павела (ВІДЕО)

У неділю, 1 лютого, в чеській столиці Празі відбуваться акція на підтримку президента Петра Павела на тлі його скандалу з главою МЗС Петром Мацінкою.

Акцію на підтримку Павела проводить організація “Мільйон хвилин”. Вона розпочалася о 15:00 на Староміській та Вацлавській площах. Про це повідомляє Громада в Чехії.

Сьогодні у Празі на двох центральних площах зібралися люди з усієї країни, щоб висловити підтримку главі держави на тлі політичного конфлікту навколо спроб тиску на нього.

Мітинги також відбуваються по всій Чехії.

Прага прямо зараз! Мітинг на підтримку Петра Павела. Вацлавська площа.

Прага, люди вийшли підтримати проукраїнського президента Петра Павела. 1 лютого 2026.

Президент Чехії Петр Павел відреагував на масові мітинги підтримки, що збираються сьогодні у столиці та інших містах країни. У своїй заяві він подякував громадянам за активну позицію та наголосив на силі громадянського суспільства.

У своєму дописі в соцмережах Павел зазначив, що однією з найбільш позитивних рис Чехії є якість і сила громадянського суспільства, яке здатне в потрібний момент чітко стати на захист важливих цінностей.

Президент підкреслив, що цінує людей, які не залишаються байдужими до подій у країні та відчувають особисту відповідальність за її стан. Окремо він подякував тим, хто готовий публічно підтримувати порядність, правду, солідарність і взаємну повагу.

У заяві президент також застеріг від підходу, за якого силу ставлять вище за право, а зухвалість — вище за порядність. Він наголосив, що захист базових демократичних цінностей не є наївністю чи застарілою ілюзією, а реальною альтернативою політичному цинізму та маніпуляціям.

Павел також підкреслив, що свобода слова не може підмінятися свободою брехати, перекручувати факти та ображати інших.

Президент окремо подякував усім, хто сьогодні приїхав до Праги з різних куточків країни, щоб висловити свою позицію та підтримку «порядній Чехії». Він наголосив, що сприймає таку громадянську активність як важливий сигнал стану демократичного суспільства.

Нагадаємо, у Чехії спалахнув скандал між президентом та міністром закордонних справ – через повідомлення Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії “Автомобілісти за себе” міністром охорони навколишнього середовища.

У повідомленнях, які оприлюднив президент Чехії, глава МЗС погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.