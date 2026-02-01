У Будапешті відбувся масовий протест 

В угорській столиці Будапешті ввечері у суботу понад 1000 протестувальників, багато з яких належать до угорської ромської громади, провели демонстрацію, вимагаючи відставки міністра Яноша Лазара через його провокаційні коментарі, які, на думку багатьох присутніх, були расистськими.

Демонстранти зібралися біля офісу Яноша Лазара, вимагаючи вибачень за його коментарі та відставки.

Ромське населення Угорщини, яке, за деякими оцінками, налічує близько 1 мільйона осіб, або більше 10% від загальної чисельності населення країни, є найбільшою, але найбільш маргіналізованою меншиною.

Роми традиційно стикаються з бідністю, системною дискримінацією, сегрегацією та періодичним расовим насильством.

Виступаючи перед прихильниками під час форуму громади на початку цього місяця, Лазар розпалив напругу, коли описав ромів як “резерв” робочої сили, який може допомогти полегшити хронічний дефіцит робочої сили в Угорщині, виконуючи роботу, яку більшість угорців вважають неприйнятною.

“Якщо немає мігрантів, а хтось повинен прибирати туалети в міжміських поїздах, то ми повинні задіяти наші внутрішні резерви…Угорські виборці не виявляють великого ентузіазму прибирати чужі туалети, тому внутрішнім резервом є цигани в Угорщині. Це реальність”, – сказав міністр.

Коментарі Лазара викликали бурхливу реакцію, а також занепокоєння в уряді, що вони можуть розчарувати ромських виборців, які зазвичай є надійним електоратом для партії прем’єра Віктора Орбана “Фідес”.

Деякі видатні ромські лідери та знаменитості висловили своє обурення з приводу цих коментарів у соціальних мережах, а група ромських активістів і протестувальників зірвала інший форум, проведений Лазаром цього тижня, вимагаючи його відставки.

Лазар публічно перепросив, хоча заявив, що його висловлювання були неправильно витлумачені.

На суботній акції протесту, де багато хто тримав ромські прапори та туалетні щітки натяком на заяви Лазара, ромський музикант Іштван Сільваші сказав, що ці коментарі “глибоко образили патріотизм” угорських ромів.

“Це глибоко образило нас як людей, це образило наших дітей, наших матерів, наших батьків, наших предків, нашу культуру і наше майбутнє. Лазар не піде у відставку, уряд не піде у відставку, але це не страшно. 12 квітня ми дізнаємося, за кого нам слід проголосувати”, – сказав він.