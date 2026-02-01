Секс-імперія Епштейна була «пасткою КГБ»: педофіл мав контакти з путіним, а російських дівчат привозили літаком для збору компромату на світових знаменитостей

Джерела видання в розвідці вважають, що Епштейн керував «найбільшою у світі операцією з використання сексуальної компрометації (honeytrap)» від імені КГБ. В електронному листі від 11 вересня 2011 року невідома особа обговорює можливу зустріч Епштейна з путіним під час поїздки до росії. Імовірно, ще одна зустріч планувалася у 2014 році. У листі японський підприємець Джой Іто повідомляє, що мільярдер Рейд Гоффман, співзасновник LinkedIn, не зміг долучитися. Після того, як 17 липня 2014 року росіяни збили пасажирський літак Malaysia Airlines над Україною, зустріч скасували. Іто написав Епштейну: «Зараз, після авіакатастрофи, це погана ідея». Інші повідомлення свідчать, що Епштейн заявляв про готовність надати Кремлю цінну інформацію про Трампа напередодні саміту в Гельсінкі.

Американські експерти з розвідки вважають, що Епштейн потрапив у світ шпигунства через ділові зв’язки з Робертом Максвеллом, який був совецьким агентом ще з 1970-х років.

Представники спецслужб США також припускають, що Епштейн мав давні зв’язки з російською організованою злочинністю, яка могла його шантажувати.

Файли Епштейна містять 1056 документів із згадками путіна та 9629 документів, у яких фігурує Москва.