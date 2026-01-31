Сьогодні Андрію Парубію мало б виповнитися 55 років

Андрій Парубій — політик і громадський діяч, людина честі та незламної волі. Його відданість Україні й вірність національній ідеї стали визначальними рисами всього життєвого шляху.

Для нього честь, справедливість і любов до рідної землі були не гаслами, а принципом дії. Слово й вчинок завжди мали чітку позицію та відповідальність перед нацією.

Пам’ять про його шлях і внесок у державотворення залишається важливою для українського суспільства. Сьогодні згадуємо, осмислюємо і робимо висновки.

Нагадаємо, 30 серпня, 2025 року у Львові на замовлення фсб рф Андрія застрілив кілер.