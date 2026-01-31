Перша річниця з дня загибелі захисників Дениса Хлистуна та Сергія Резніченка

Минув рік та не минув той біль, який назавжди закарбувався в наших серцях від цієї втрати.

У спогадах друзів та колег вони назавжди залишаться мужніми та відважними патрульними, які після початку повномасштабного вторгнення ворога першими приєдналися до бойової бригади “Хижак” Департаменту патрульної поліції.

Захищати та рятувати для них було принципом їхнього життя, який вони до останнього свого подиху втілювали в життя на лінії бойового зіткнення.

Справжні Герої та Воїни, вірні своїй присязі до кінця, Денис і Сергій загинули 31 січня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу на Сумському напрямку.

Вічна пам’ять!