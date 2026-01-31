В Баварії намагалися вбити дитину з України

У Мюнхені 4-річний хлопчик зазнав травм під час перебування у дитячому садку. Забираючи малюка додому, матір побачила на його шиї садна та гематоми. Жінка одразу відвезла сина до лікарні, а також подала заяву до поліції та звернулася до служби у справах дітей і Генерального консульства України в Мюнхені.

Як розповіла Amal News мама хлопчика Ірина Мотенко, інцидент стався 27 січня. Близько 16:40 вона прийшла за сином до садочка. “Коли я забрала дитину, син був у сильному емоційному стані: плакав, тремтів, був наляканий. Я одразу помітила на його шиї чіткі червоні смуги та сліди травм. У садочку мені намагалися щось пояснити, але через сильний шок, стрес і мовний бар’єр я не змогла повноцінно зрозуміти пояснення німецькою мовою”, – згадує Ірина.

З дитячого садочка Ірина Мотенко повезла сина до лікарні. “Там було зафіксовано ушкодження шиї та складено медичний висновок. Після цього я особисто подала заяву до поліції. Також було залучено Jugendamt. Дитина пройшла медичне обстеження, заплановано подальшу психологічну допомогу”, – розповідає матір. Також Ірина звернулася за підтримкою до Генконсульства України у Мюнхені.

Редакція Amal Frankfurt подала інформаційний запит щодо інциденту до пресслужби Управління поліції Мюнхена. Правоохоронці пообіцяли прокоментувати ситуацію, однак на момент публікації матеріалу відповідь так і не надійшла.

Ірина Мотенко опублікувала фото травмованої шиї сина та розповіла про подію на своїй сторінці в фейсбуку. Її пост викликав великий резонанс і швидко розійшовся Мережею. Жінка зазначає: свідомо розповіла про все публічно. “Я дуже стурбована безпекою своєї дитини та інших дітей у цьому закладі. Для мене важливо, щоб ситуація була повністю та об’єктивно розслідувана, а винні особи понесли відповідальність”, – наголошує Ірина Мотенко.