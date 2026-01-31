«Альфа» СБУ – серед найефективніших підрозділів БпЛА у 2025 році

Під час заходу «Армія дронів – 2025», який відбувся за участю Президента України 26 січня, було відзначено найефективніші підрозділи безпілотних систем Сил безпеки і оборони. За результатами року Центр спецоперацій «Альфа» СБУ переміг у найбільшій кількості номінацій, підтвердивши свій статус одного з провідних підрозділів у війні дронів.

Зокрема, «Альфа» СБУ посіла друге місце в ключовій номінації – «Найрезультативніші підрозділи у війні дронів».

Спецпідрозділ здобув перші місця у номінаціях:

•⁠ ⁠місії з розвідки

•⁠ ⁠найбільша кількість уражень систем ППО та РЛС

•⁠ ⁠найбільша кількість уражень легкої техніки

•⁠ ⁠ураження цілей на дистанції понад 20 км

Другі місця «Альфа» СБУ отримала за:

•⁠ ⁠ураження особового складу противника

•⁠ ⁠перехоплення розвідувальних БпЛА літакового типу

•⁠ ⁠ураження засобів РЕБ і телекомунікаційного обладнання

•⁠ ⁠ураження цілей із донаведенням

Третє місце отримано у номінації з перехоплення ударних БпЛА типу «Shahed».

Ці результати вкотре демонструють високий рівень підготовки спецпризначенців Центру спецоперацій «Альфа» СБУ, технологічної адаптивності та системної роботи в сучасній війні, де безпілотні системи відіграють вирішальну роль.

