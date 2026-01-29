У рф тимчасово вичерпалися запаси ракет – журналіст

Російські медіа розганяють вкид про нібито «енергетичне перемир’я» і тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Інфу вже підхопили і наші, тому важливо пояснити контекст.

Якщо це і правда, то причина тут тільки одна – у Росії тимчасово вичерпалися запаси ракет, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів.

Останні рази Росія била по Києву «Цирконами» і ракетами 2026 року випуску. Тобто тим, що наскребла і зробила щойно. Експерти пояснили це проблемами з боєприпасами.

Можливо, тепер вони дійшли до ситуації, коли мають накопичувати ракети для наступних ударів. Саме за такою схемою усі 4 роки обстріли й відбувалися. Йшов період посилення обстрілів – потім період спаду, коли поповнювали запаси. Нині такий період накопичення вони спробують видати за «крок доброї волі» та «великодушну згоду на перемир’я».

Коли накопичать – придумають черговий «обстріл резиденції Путіна» та почнуть бити знову.

Подивимося, чи вірна моя теорія. Але сподіватися на якесь реальне перемирʼя поки зарано

Денис Казанський