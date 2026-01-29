Перший склад підрозділу Птахи Мадяра з 27 добровольців ТрО

Лише з квітня-травня на першому дроні мавік зі скидом вогу, а вже з липня 2022- на фпв, що і стало основою ОЧІ та ЖАЛО і понеслося.

Третій взвод 2 роти 206 окремого бату ТРО трансформувався у РУБАК 59 омбр навесні 2023 після Бахмуту, і вже 29 січня 2024 року став 414 окремим батальйоном БпС Морської піхоти. Далі- 414 окремий полк БпС Сухопутних військ, і зрештою 414 окрема бригада Сил безпілотних систем. Краща з кращих, це визнав і відчув хробак з протилежної сторони фронту.

Тож сьогодні річниця 414 бригади Птахи Мадяра.

Результат на табло, наступні трансформації ще попереду.

Дякую кожному Птаху за героїчну боротьбу та справжню Команду! Вічна памʼять загиблим. Відплата триває.

Командир Кліма, так тримати! Честь маю, Побратими та Посестри!

Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА»

https://sbs-group.army/

МАДЯР

29.01.26