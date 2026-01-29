В Чехії на трасі горів автобус

Сьогодні на автомагістралі D46 у напрямку на Вишков загорівся автобус. Вся дорога у бік Брно тимчасово перекрита.

За інформацією рятувальників, автобус був повністю охоплений вогнем на момент прибуття підрозділів. На щастя, всі пасажири були евакуйовані ще до приїзду пожежників — ніхто не постраждав.

На місці працюють чотири підрозділи пожежників. Для перевезення евакуйованих пасажирів із Оломоуца виїхав інший автобус.

Причина пожежі поки не встановлена, попередні збитки перевищують 1 мільйон крон.