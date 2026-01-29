В Чехії відбудеться мітинг “Разом за Україну”

У центрі Праги пройде мітинг “Разом за Україну”: чехи хочуть нагадати світу, що підтримка українців необхідна для єдності та безпеки Європи.

Попри розбіжності серед політиків, чеське суспільство демонструє єдність у підтримці України. У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну жителі Чехії знову вийдуть на площу, щоб голосно заявити про свою позицію.

У суботу, 21 лютого, на Староміській площі у Празі відбудеться масштабний мітинг “Разом за Україну” (Спільно za Ukrajinu 2026). Акція приурочена до четвертої річниці варварського повномасштабного російського вторгнення до суверенної держави. Збір учасників призначено на 15:00.