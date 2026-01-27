27 січня — третя річниця з дня загибелі Героя України (посмертно), майора Мурашка Данила

Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі та вдячності, вшановуючи пам’ять майора Данила Мурашка — воїна честі, мужності й незламної відданості Україні, який загинув під час виконання бойового завдання на донецькому напрямку, від враження авіаційних засобів ураження противника. Він встиг відвести палаючий літак від населеного пункту, але нажаль катапультуватись не встиг, було занадто низько.

Данило був з тих, хто без вагань стає на захист Батьківщини, хто ставить безпеку побратимів і майбутнє країни вище за власне життя. Його професіоналізм, рішучість і сила духу назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

Ми пам’ятаємо. Ми вдячні. Ми продовжуємо боротьбу заради тих, хто віддав за Україну найцінніше. Світла пам’ять Герою. Вічна слава і шана Данилу Мурашку. Герої не вмирають.