Трагедія на Черкащині: під час затримання злочинець розстріляв чотирьох поліцейських, ще один поранений (ВІДЕО)

Фігурант, якого розшукували за вчинення тяжкого злочину, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці ліквідували нападника. Наразі встановлюються всі обставини події.

Трагедія сталася сьогодні в селі Нехворощ Черкаського району. Поліцейські проводили слідчі дії, щоб встановити причетність місцевого мешканця до тяжкого злочину, вчиненого минулого року. Побачивши правоохоронців, чоловік втік з місця проживання, взявши із собою автоматичну зброю, та сховався у лісі.



Під час заходів із розшуку та затримання, зловмисник відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок цього четверо правоохоронців загинули, п’ятого госпіталізовано з пораненнями. Нападника було ліквідовано на місці.

Зловмисник — місцевий мешканець, 1967 року народження. Під час обшуку в його домоволодінні вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Черкаській області та працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Досудове розслідування триває.