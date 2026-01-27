Опозиція в Угорщині зберігає лідерство в опитуваннях завдяки підтримці молоді

27 січня (Reuters) — Центристсько-права опозиційна партія «Тиса» в Угорщині зберегла свою перевагу над партією прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» у 10 відсоткових пунктів у січні, свідчать результати нового соціологічного опитування, оприлюдненого пізно в понеділок.

Згідно з опитуванням, «Фідес» має сильнішу підтримку лише серед виборців віком понад 59 років, а також серед мешканців сіл і малих міст.

Націоналіст Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, вперше за 16 років стикається з серйозним викликом напередодні парламентських виборів, запланованих на 12 квітня. Партію «Тиса» очолює колишній представник урядових кіл Петер Мадяр.

Очікується, що ці вибори матимуть значні наслідки для Європи та її ультраправих політичних сил. Орбан, союзник президента США Дональда Трампа, неодноразово вступав у конфлікти з Європейським Союзом через поступову ерозію демократичних цінностей в Угорщині — звинувачення, які він заперечує.

Нове опитування, проведене Zavecz Research у період з 19 по 24 січня та опубліковане на новинному сайті Telex, показало, що серед виборців, які вже визначилися зі своїм вибором, «Тиса» має 49% підтримки (порівняно з 47% у листопаді), тоді як «Фідес» отримала 39% (проти 38% у листопаді). Ультраправу партію Mi Hazánk («Наша Батьківщина») підтримали 5% визначених виборців.

За даними опитування, «Тиса» має переважну підтримку серед виборців віком до 39 років — 41% проти 22% у «Фідес». Водночас серед виборців старших за 59 років «Фідес» лідирує з результатом 38% проти 35% у «Тиси». Серед осіб із лише початковою освітою «Фідес» також має перевагу — 38% проти 27% у «Тиси».

Більшість опитувань показують, що «Фідес» відстає від «Тиси», незважаючи на спрямовані на виборців заходи після трьох років економічної стагнації в Угорщині. Водночас прокремлівські урядові соціологічні служби демонструють перевагу «Фідес».

Орбан позиціонує вибори 2026 року як вибір між війною та миром, зображаючи Україну як країну, що не заслуговує на підтримку, а свій уряд — як єдину безпечну альтернативу.

Партія «Тиса», яка стрімко увійшла в політику у 2024 році, заявляє, що має намір обмежити корупцію, розблокувати мільярди євро заморожених коштів Європейського Союзу для стимулювання економіки та міцно закріпити Угорщину в ЄС.