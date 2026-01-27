fbpx
На Буковелі масове отруєння туристів: “Поїхали покататися в Буковель, а покаталися на швидкій” (ВІДЕО)

На туристичному курорті “Буковель” у самий розпал сезону масово отруїлися відпочивальники. Десятки людей потрапили до лікарень зі схожими симптомами – нудота, висока температура, сильна слабкість. Причиною можуть бути проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляють самі ж відпочивальники у соцмережах. Серед них – відома Instagram-блогерка Юля Верба, яка теж отруїлася на курорті. Усі вони публікують сторіси з лікарень та скаржаться, що підхопили ротавірус.

Лише впродовж однієї ночі до лікарні доставили близько 35 людей із схожими симптомами. Усі вони скаржаться на нудоту, високу температуру та сильну загальну слабкість організму. Деяким людям викликали швидку допомогу, вони потребували дороговартісних крапельниць.

Ймовірною, причиною масової недуги стали проблеми з водопостачанням. Через відсутність централізованої каналізації у Буковелі відходи із приватних септиків потрапляють у ґрунт – це особливо небезпечно восени та навесні.

Відпочивальників закликають не пити місцеву воду та не готувати на ній їжу. Для цього радять користуватися бутильованою водою та готовими продуктами.

