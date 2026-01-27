«Ми вклали в Україну понад 70 мільярдів євро та поставили їм зброю. Ми вимагатимемо повернення цих мільярдів – плюс компенсацію за пошкодження “Північного потоку”, – заявила лідер партії Аліса Вайдель.

Почнемо з того, що вимагати вона може лише у свого чоловіка виконання подружнього обов’язку і то, лише якщо він погодиться. Бо на уе в неї є хоч якісь законні та моральні обґрунтування. А от вимагати гроші з України. М’яко кажучи – це популізм і навмисно введення в оману свого електорату. Але Україні є чим відповісти пані Вайдель.