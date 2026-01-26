У Чехії зібрали понад 5,3 млн євро на генератори для киян

Чеська благодійна платформа «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina) продовжує демонструвати вражаючі темпи підтримки України.

Станом на полудень 26 січня організатори звітували про збір майже 5,3 млн євро (понад 127,7 млн крон), спрямованих на подолання енергетичної кризи.

Як чехи допомагають Україні з енергетикою

За словами очільника ініціативи Мартіна Ондрашека, до кампанії SOS KYJEV вже долучилися 75 тисяч благодійників.

Усі зібрані кошти будуть використані для екстреної закупівлі генераторів та акумуляторів для українців, які потерпають від відсутності світла та тепла.

Кампанія стартувала ввечері 21 січня і відразу набула масового характеру: лише за перші дві години на рахунок надійшов перший мільйон крон.

Організатори вирішили не обмежувати збір фіксованою сумою, залишивши його відкритим для всіх охочих.

Ініціатива не закуповує обладнання самостійно, а передає кошти безпосередньо українським партнерам — Благодійному фонду Сергія Притули, що забезпечує максимальну оперативність логістики.

Крім «Подарунка для Путіна», збори на енергетичне обладнання для України також активно проводять інші відомі організації, зокрема фонд «Пам’ять народу».

Після масованих обстрілів Україна отримала від іноземних партнерів понад 6 тисяч одиниць критичного обладнання та нові внески до Фонду підтримки енергетики.

Ситуація у Києві залишається важкою: понад 1200 багатоквартирних будинків досі без опалення, значна кількість людей потребує негайної допомоги.

На цей неймовірний вчинок відреагував навіть президент Чехії Петр Павел.

«Я неймовірно пишаюся всіма вами, хто робить свій внесок і для кого солідарність не є абстрактним поняттям. У нашій країні безліч порядних і чудових людей. Просто за звичайних умов їх не так видно і чутно. Тут вас видно, і я дуже вдячний вам за це. Винятковий результат. Це сильний сигнал здатності чеського суспільства виявляти солідарність у важкі часи та спрямовувати підтримку туди, де вона найбільше потрібна. Щира подяка всім, хто бере участь у цій допомозі», – написав глава держави у соцмережі X.