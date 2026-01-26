Список депутатів Верховної Ради України IX скликання, які померли!

1. Антон Поляков. Обраний від “Слуги народу” потім перейшов у групу “За майбутнє”. Передоз метадону. Помер 8 жовтня 2021 року.

2. Олексій Ковальов. “Слуга народу”. Перейшов на бік підарів, застрелили на т.о. Херсонщині 28 серпня 2022 року.

3. Олег Макаров, “Голос”. Помер 29 жовтня 2024 року.

4. Володимир Мороз. ОПЗЖ, потім став учасником “Відновлення України”. Помер 21 квітня 2025 року.

5. Сергій Швець. “Слуга народу”. Помер від онкології 28 травня 2025 року.

6. Ярослав Рущишин. Фракція “Голос”. Помер 24 липня 2025 року в ДТП.

7. Олександр Кабанов. Помер 14 січня 2026 року від “важкої” хвороби.

8. Орест Саламаха. Помер 25 січня 2026 року в ДТП.

9. Андрій Іванчук. Депутатська група “Довіра”. Помер 25 вересня 2023 року.