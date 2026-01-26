СБУ затримала російського інформатора, який «зливав» рашистам локації ППО біля українських аеродромів

ійськова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного російського інформатора. Ним виявився завербований ворогом 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ.

Як встановило розслідування, фігурант «зливав» до рф дані про систему ППО поблизу оперативних аеродромів українських військ.

Зокрема, задокументовано, як під час повітряної тривоги інформатор, перебуваючи на чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням.

Також він передав ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО.

За допомогою розвідданих рашисти сподівалися вдарити по аеродромах Сил оборони «в обхід» радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.

Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали інформатора одразу після першого сеансу зв’язку з окупантами. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли писав прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.