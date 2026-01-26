Припинено діяльність банди, яка продавала українок в сексуальне рабство

Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону за підтримки відділу кримінального аналізу та регіонального центру оперативно-технічних заходів ДПСУ у взаємодії з оперативниками міграційної поліції та слідчими поліції Волині припинили діяльність групи осіб, які займалися вербуванням жінок і переправленням їх за кордон з метою сексуальної експлуатації.

За матеріалами слідства встановлено, що до організації протиправної схеми були залучені жителі Одеси. Вони шукали жінок віком від 18 до 35 років, у тому числі на Волині, та під різними приводами схиляли їх до виїзду за кордон для надання інтимних послуг.

Вербування здійснювали через популярний месенджер, розміщуючи відповідні пропозиції у тематичних спільнотах. Перевагу надавали жінкам, які опинилися у скрутному становищі, обіцяючи їм швидкий та значний дохід.

Днями правоохоронці задокументували факт вербування чергової жертви та спробу її вивезення через пункт пропуску «Устилуг» до Республіки Литви з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено набої та комплектуючі до вогнепальної зброї, димові гранати, ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази.

Організатора схеми затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.