Поліція Київщини розшукує 13-річного Артема Боднаря

25 січня, до поліції звернулася матір з повідомленням про зникнення її малолітнього сина, який близько 17:00 години пішов гуляти на вулицю та до цього часу додому не повернувся. Також заявниця додала, що близько 19:00 хлопець повідомив їй, що перебуває у селі Рудня.

На розшук зниклої дитини залучені всі підрозділи поліції Київщини, у тому числі працівники Броварського районного управління поліції Київщини: ювенальна превенція, кримінальна поліція та групи реагування патрульної поліції.

ПРИКМЕТИ: зріс близько 180 сантиметрів, спортивна тілобудова, волосся русяве коротке, очі блакитні, обличчя кругле, на одній із брів наявні два шрами.

ОДЯГНУТИЙ: куртка чорного кольору, берці світло-коричневого кольору, шапка зелена або чорна.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування малолітнього, просимо одразу повідомляти на спецлінію 102 або до Броварського управління поліції за телефоном + 38 (097) 759 43 24.