Серед ліквідованих на Донеччині окупантів воєнні розвідники виявили тіло Джона Патріка — громадянина Республіки Філіппіни, який воював на боці держави-агресора.

Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії зс рф.

Як і багато інших іноземних найманців, Патрік загинув під час “м’ясного штурму” у районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донеччини.

При собі загарбник мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном і ім’ям командира. Російської мови він не знав.

За даними з вилучених електронних пристроїв філіпінця, його базова підготовка тривала лише тиждень, після чого іноземця без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення й повільно помирав у лісосмузі — ніякої евакуації не передбачалось.

Держава-агресор росія масштабує злочинну практику залучення іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил шляхом обману або тиску – іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією.

ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до рф і будь-якої роботи на її території, особливо – нелегальної. Поїздка до росії — реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і шансу вижити.