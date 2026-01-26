Біля Львова в ДТП загинув нардеп Орест Саламаха

25 січня у ДТП у Сокільниках біля Львова загинув 34-річний народний депутат України Орест Саламаха. Він був членом фракції “Слуга народу”.

Очільник парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив деталі трагедії.

“В результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати”, – написав Арахамія.