США та росія тиснуть на Україну: жодного компромісу на перемовинах в ОАЕ не досягнуто

Жодних ознак компромісу на зустрічах делегацій України, США та росії в Абу-Дабі не досягнуто.

Про це повідомляє Reuters.

росія заявляє, що нібито прагне дипломатичного вирішення війни в Україні. Водночас зазначає, що продовжуватиме працювати над досягненням своїх цілей військовими засобами, доки немає переговорного рішення.

Вимога президента росії володимира путіна, щоб Україна відмовилася від 20% Донецької області, які вона все ще утримує, а це близько 5000 квадратних кілометрів, виявилася головною перешкодою для мирної угоди.

Володимир Зеленський відмовляється віддавати землю, яку росія не змогла захопити за чотири роки виснажливої війни. Опитування показують низький рівень зацікавленості українців у територіальних поступках.

Тоді як речник кремля дмитро пєсков заявив у п’ятницю, 23 січня, що наполягання росії на тому, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, є “дуже важливою умовою”.

Джерело, близьке до кремля, повідомило Reuters, що москва розглядає так звану “формулу Анкориджа”, яка, за словами росії, була узгоджена між Трампом і путіним на саміті на Алясці минулого серпня, як така, що передасть росії контроль над усім Донбасом і заморозить лінії фронту в інших районах сходу та півдня України.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі масованої атаки рф на Україну наголосив, що москва не має наміру домагатися миру або припиняти війну.

Про це Будріс написав у соцмережі Х.



“У той час як в Абу-Дабі тривали мирні переговори, росія говорила мовою, яку вона знає найкраще, – мовою терору. Вночі російські ракети і безпілотники накрили житлові райони та енергетичну інфраструктуру Києва і Харкова. Зрозуміло: москва не має наміру домагатися миру або припиняти цю війну”, – наголосив він.

Також Будріс закликав світ діяти зараз: посилити протиповітряну оборону України і посилити тиск на росію, щоб вона припинила атаки на мирних жителів.

“росія має заплатити за руйнування і страждання, які вона заподіяла Відповідальність неминуча”, – додав він.

Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.

Під час перемовин України, США та росії в Абу-Дабі українська делегація зустрічалася з російською і в двосторонньому форматі – без американців.

Про це пише Axios з посиланням на неназваних українських посадовців.

Видання пише, що під час перемовин 23-24 січня українська та російська делегація зустрілися за посередництва американців, а також і напряму — присутності представників США.

Крім цього, переговірні команди мали зустріч з очільником ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом. ОАЕ раніше виступали посередником між Україною та росією щодо обміну військовополоненими.

Наступний раунд тристоронніх переговорів за участі США, України та росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.