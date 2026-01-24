“Запас на три-п’ять діб”: МВС закликає українців мати базові запаси через надзвичайну ситуацію в енергетиці

Міністерство внутрішніх справ України порадило співгромадянам мати вдома базові запаси на кілька днів через надзвичайний стан у сфері енергетики.

Свої рекомендації МВС опублікувало у четвер, 22 січня.

Українцям радять дбати про «базову готовність» — зокрема зробити вдома запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних медикаментів на 3−5 діб.

Також МВС нагадало про валізу першої необхідності, де мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки. Тих, хто має домашніх улюбленців, закликати забезпечити запас корму для тварин.

Також перевіряйте рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального.

Ще у МВС наголосили на необхідності бути готовими до посилених заходів безпеки — слідкувати за повідомленнями влади, дбати про безпеку дітей, обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби.

Щодо перебування в квартирі під час можливих перебоїв з теплопостачанням, то українцям порадили, замість намагатися обігріти всю квартиру, перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, використовувати багатошаровість в одязі й при цьому зберігати легку фізичну активність.

Якщо вам потрібна допомога, консультація чи інформація про найближче укриття/Пункт Незламності – телефонуйте 112.

Без мобільного звʼязку? Підключайтеся до Wi-Fi та звертайтесь до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.