Відбудеться марш пам’яті Жизневського та білоруських Героїв у Києві

26 січня 2026 року вшануємо Героя Небесної Сотні Михайла Жизневського та всіх білоруських добровольців, полеглих у боротьбі за Україну.
Розклад:
17:30 — збір на Михайлівській площі (біля пам’ятника княгині Ользі)
18:00 — хода до меморіалу Жизневському на вул. Грушевського
Запрошуємо долучитися разом із близькими. Беріть з собою українську та бєларуську національну символіку.
Слава Україні!
Жыве Беларусь!