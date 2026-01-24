Віктор Орбан жаліється, що Україна “перейшла в наступ” і відкрито втручається в угорські вибори

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 24 січня у суботу, звинуватив Україну у відкритому втручанні в парламентські вибори в його країні та запевнив, що Угорщина не дасть себе залякати.

“Українці перейшли в наступ. Вони погрожують та відкрито втручаються в угорські вибори. Їхня мета — забезпечити фінансування та якомога швидше пробитися до Європейського Союзу. Як член Європейського Союзу, Угорщина має право сказати «ні». Наш патріотичний уряд чітко каже «ні». Ми не хочемо, щоб гроші угорських сімей надсилалися до України, і ми не хочемо, щоб Угорщину втягнули у війну. Ми повинні показати, що угорців не можна залякувати чи погрожувати. Ми не влаштовані так. Разом з Брюсселем ми надсилаємо чіткий сигнал і Києву: ми не платитимемо!” – написав Віктор Орбан у соцмережі Х.

Нагадаємо, напередодні Віктор Орбан висловився про те, що в Угорщині в наступні 100 років “не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС”.