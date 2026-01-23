Сергій Стерненко став радником міністра оборони України

Про свою нову посаду та зустріч з міністром повідомив Сергій Стерненко у соцмережах.
“На запрошення міністра оборони Михайла Федорова Михайло Федорово команди. Наразі у статусі радника.
Моє бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо нашої оборони практично повністю збігається з баченням міністра, тож готовий допомогти реалізувати його стратегію.
Окупанти мають знищуватися у промислових масштабах.
Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів.
Будемо руйнувати перепони та сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони – в інтересах українського солдата та країни.
Дякую міністру за довіру.
Слава Україні!” – написав Сергій.
