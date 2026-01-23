Сергій Стерненко став радником міністра оборони України

Про свою нову посаду та зустріч з міністром повідомив Сергій Стерненко у соцмережах.

“На запрошення міністра оборони Михайла Федорова Михайло Федорово команди. Наразі у статусі радника.

Моє бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо нашої оборони практично повністю збігається з баченням міністра, тож готовий допомогти реалізувати його стратегію.

Окупанти мають знищуватися у промислових масштабах.

Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів.

Будемо руйнувати перепони та сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони – в інтересах українського солдата та країни.

Дякую міністру за довіру.

Слава Україні!” – написав Сергій.

Нещодавно, ми розповідали читачам про зустріч Сергія Стерненка та Президента України Володимира Зеленського.