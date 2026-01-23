На Закарпатті військові НАТО і Сил оборони України піднялись на Говерлу та відкрили мурал «Армії громад України»

У селищі Ясіня Закарпатської області відбувся 8-й міжнародний «Форум стійкості: Україна та союзники у боротьбі з глобальними викликами» в якому взяли участь представники країн НАТО, зокрема з Угорщини, Румунії, Естонії, Словаччини, Чехії та вперше долучились військові з Данії. Також до заходу долучились військові Сил оборони України та громадські неурядові організації.

– Для мене велика честь приймати у своїй високогірній громаді таку кількість іноземних партнерів України, – повідомив співорганізатор заходу, голова Ясінянської територіальної громади Андрій Делятинчук. – З кожним роком до нашого форуму долучаються все нові й нові іноземні учасники, а це означає, що нас підтримують демократичні країни і ми стаємо сильніші. В рамках форуму учасники спільно піднялись на найвищу гору українських Карпат – Говерлу та розгорнули там прапори своїх країн. Також іноземні партнери взяли участь у заходах з нагоди Дня соборності України, 107-ї річниці з дня створення Гуцульської республіки, а також спільно відкрили мурал, присвячений загиблому воїну Павлу Тулайдану із селища Лазещина. Автором роботи є відомий український стріт-арт художник, співзасновник мережі «Communities Army of Ukraine» Андрій Єрмоленко.

– Ми маємо памʼятати героїчний подвиг українських воїнів, таких як справжній закарпатський гуцул Павло Тулайдан, – сказав Єрмоленко. – Ми закликаємо міжнародних партнерів врятувати українських дітей, надати нам більше ППО для захисту від російської агресії. Також у нас в планах створювати мурали загиблих в Україні іноземних добровольців у тих країнах, звідки вони приїхали для боротьби за демократичні цінності та мирне майбутнє Європи та всього світу. Ми змагаємось і ми ми переможемо ворога лише пліч-о-пліч з партнерами, котрі підтримують Україну.