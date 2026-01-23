Лідерство угорської опозиції дещо скоротилося напередодні квітневих виборів – опитування

Перевага головної опозиційної партії Угорщини «Тиса» над партією прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» у січні дещо зменшилася, свідчить опитування, оприлюднене в четвер, напередодні виборів 12 квітня, на яких Орбан стикається з непростою боротьбою за переобрання.

Націоналіст Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, вперше стикається з потужним суперником, а результати голосування матимуть серйозні наслідки не лише для Угорщини, а й для Європи та її ультраправих політичних сил.

Більшість опитувань показують, що «Фідес» відстає від «Тиси», попри заходи, спрямовані на здобуття прихильності виборців після трьох років економічної стагнації. Водночас провладні соціологічні служби демонструють перевагу «Фідесу». Два інші опитування, опубліковані минулого тижня, показали зростання відриву партії «Тиса» від «Фідесу».

Центристсько-права партія «Тиса», яку очолює колишній представник урядових кіл Петер Мадяр, має 9-відсоткову перевагу над «Фідесом» — проти 12 відсоткових пунктів у грудневому опитуванні серед виборців, які вже визначилися, повідомила соціологічна компанія Republikon.

«Новий рік приніс ще більш інтенсивну кампанію, оскільки “Фідес” і провладні медіа повністю зосередилися на темі війни, що допомогло правлячим партіям здобути перемогу у 2022 році», — зазначили в Republikon.

Орбан подає вибори 2026 року як вибір між війною і миром, змальовуючи Україну як таку, що не заслуговує на підтримку, а свій уряд — як єдиний безпечний варіант.

Партія Мадяра, створена лише у 2024 році, має підтримку 47% виборців, які визначилися, що менше ніж 48% у грудні.

Підтримка «Фідесу» зросла до 38% з 36% місяцем раніше серед виборців, які визначилися, згідно з опитуванням, проведеним з 15 по 20 січня. Серед усіх виборців «Тиса» лідирує з 33%, тоді як «Фідес» має 28%.

Серед менших партій ультраправий рух «Наша Батьківщина» (Mi Hazánk) та Партія двоххвостого пса мають достатню підтримку, щоб подолати 5-відсотковий прохідний бар’єр до парламенту, повідомляє Republikon. «Нашу Батьківщину» підтримують 6% виборців, які визначилися, тоді як 5% підтримують Партію двоххвостого пса.

«Mi Hazánk поки що не можна вважати гарантованим учасником парламенту», — зазначили в Republikon, додавши, що 27% виборців залишаються невизначеними.