fbpx
Економіка

«Укрзалізниця» змінила графік руху понад 200 поїздів

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до «Укрзалізниця» змінила графік руху понад 200 поїздів

У ніч на 22 січня вступив в дію оновлений графік руху для 118 поїздів далекого сполучення і понад 100 приміських потягів.

Через затримки, спричинені обстрілами, деякі маршрути і тривалість рейсів змінили,

У квитках пасажирів, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття.

Оновлений графік руху вашого поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на інформаційних табло на вокзалах.

Переглядів: 7
Читайте також:  Зміни для українців у 2026 році: підвищення зарплат та соцвиплат, гроші на скринінг здоров'я

Читайте також: