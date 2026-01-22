«Укрзалізниця» змінила графік руху понад 200 поїздів

У ніч на 22 січня вступив в дію оновлений графік руху для 118 поїздів далекого сполучення і понад 100 приміських потягів.

Через затримки, спричинені обстрілами, деякі маршрути і тривалість рейсів змінили,

У квитках пасажирів, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття.

Оновлений графік руху вашого поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на інформаційних табло на вокзалах.