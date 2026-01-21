Пророцтво В’ячеслава Чорновола напередодні президентських виборів у 1991 році (ВІДЕО)

Постать цього видатного політика та громадського діяча стала символом відродження української національної ідеї, а його знаменита фраза: «Україна починається з тебе» вже давно стала крилатою.

»…Наша незалежність і наша державність стануть аксіомою тільки тоді, коли генератором державницької ідеї буде суспільство…», — завжди наголошував В’ячеслав Чорновіл.

В’ячеслав Чорновіл (1937-1999 рр.) – український політик, громадський діяч, член Української Гельсінської спілки, голова Народного руху України, ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

Разом з іншими діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки. Кілька разів ув’язнений за «антирадянську агітацію та пропаганду» (1967—1969, 1972—1979, 1980—1988). Перебував у мордовських таборах суворого режиму та на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років. У 1990–1992 роках — голова Львівської обласної ради. Народний депутат України з березня 1990 р.

У 1991 році балотувався на пост президента України як кандидат від Народного руху (президентом тоді обрали Леоніда Кравчука). На момент виборів був головою Львівської обласної ради та народним депутатом. Кандидат у Президенти України на виборах 1991 р. (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). З 1992 року і до смерті 1999 р. — голова Народного Руху України. З жовтня 1991 р. — Гетьман українського козацтва. З 1995 року — член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Дехто (наприклад, син Тарас) вважає загибель Чорновола умисним вбивством. Похований у Києві на Байковому кладовищі на центральній алеї. У похороні взяли участь сотні тисяч людей.

У 1991 році в приміщенні Львівської обласної ради для кримських телеглядачів напередодні президентських виборів було записане інтерв’ю журналістки Тамари Григораш з В’ячеславом Чорноволом. В інтерв’ю політик висловлює побоювання, що Крим звернув на неправильну дорогу, розказує про своє бачення земельного устрою держави, про спекуляцію навколо питання мови, про майбутній політичний устрій держави, свою передвиборчу кампанію, ідею домінанти людської особистості в будь-яких політичних рішеннях.