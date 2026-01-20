У Будапешті зник безвісті 19-річний українець

Головне управління поліції Будапешта розшукує 19-річного громадянина України, який зник безвісти у столиці Угорщини.

Згідно із заявою поліції, Мілевський Артем зник 17 січня і з того часу перебуває у невідомому місці. Наразі поліція розшукує чоловіка.

Мілевський Артем має зріст приблизно 180 сантиметрів, спортивну статуру, коротке каштанове волосся, на момент зникнення був одягнений у сіру куртку.

Поліція 7-го району Будапешта просить усіх, хто має інформацію про місцезнаходження Мілевського Артема, повідомити на цілодобову гарячу лінію за номером 06-80-555-111 або зателефонувати за номером 112 – екстреної допомоги в Угорщині.