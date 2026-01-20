Долучайтеся до батальйону протиповітряної оборони «Слобода»

Особовий склад 11 -ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України нині залучається до виконання значного обсягу службово-бойових завдань на території населених пунктів південних та східних регіонів нашої країни.

Гвардійці, попри всілякі труднощі сьогодення, сумлінно виконують свій військовий обов’язок, проявляючи високий професіоналізм, мужність і сміливість, постійно ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконують бойові завдання на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а також в м. Очаків Миколаївської області.

Нині штат розширюють й за підтримки Державного бюро розслідувань створюють батальйон протиповітряної оборони “Слобода”. Все задля створення загороджувальних рубежів із мобільних комплексів, а також для вчасного виявлення, перехоплення та знищення дронів-камікадзе, які загрожують критичній інфраструктурі нашої країни. 11-а бригада ім.М. Грушевського Нацгвардії України