Угорщина та Італія увійшли до складу “Ради миру” Трампа

“Зусилля Угорщини на шляху до миру отримують визнання. Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру у якості засновника. Ми, звичайно, прийняли, це почесне запрошення”, – написав Віктор Орбан.

“Нас також запросили долучитися до неї (Ради миру, – ред.). Я вважаю, що Італія може відігравати провідну роль, ми готові зробити свій внесок у розробку мирного плану. Мені здається, що Італія є дуже активним гравцем у регіоні, має добрі відносини з усіма іншими регіональними гравцями, тому ми раді і зробимо все можливе, щоб внести свій внесок, який, на нашу думку, може змінити ситуацію”, – сказала Мелоні.