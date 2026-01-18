fbpx
У Польщі збирають гроші на генератори для Києва

Поляки за три дні зібрали понад 1,1 мільйона злотих (близько 13 мільйонів гривень), за які планують придбати генератори для Києва.

Про це пише портал OKO.press.

Спершу в межах збору коштів «Тепло з Польщі для Києва» планували закупити 100 генераторів для мешканців столиці України. Однак суму вдалось зібрати за кілька годин, тому організатори збільшили мету до 2 мільйонів злотих.

«Реакція поляків перевершила наші очікування. Ви показали, що вам не байдужа доля сусідів. Завдяки вашим пожертвам ми можемо зробити набагато більше, ніж планували», — написали організатори.

На зібрані 2 мільйони злотих планують закупити ще більше генераторів, спальних мішків і палива для мешканців Києва.

Збір коштів організувала фундація Stand With Ukraine спільно з кількома іншими польськими організаціями та громадськими рухами.

«Те, що зараз відбувається навколо нашого збору коштів, для мене є абсолютним доказом одного: боти можуть писати в коментарях що завгодно, а поляки все одно роблять своє», — прокоментувала збір лідерка української діаспори в Польщі та очільниця Stand With Ukraine Наталія Панченко.

Станом на 18 січня вже вдалось зібрати близько 1,1 мільйона злотих. На збір також відреагував посол України в Польщі Василь Боднар.

«Величезна подяка та висловлення найвищої поваги всім полякам та полячкам, які підтримують збір коштів на опалення для Києва. У нинішній драматичній ситуації ця допомога є надзвичайно важливою і реально рятує людські життя», — написав він у соцмережах.

