Україна вшановує пам’ять жертв авіакатастрофи у Броварах три роки тому, що забрала 14 життів (ВІДЕО, ФОТО)

18 січня минають треті роковини авіакатастрофи в Броварах, що забрала життя 14 людей, серед яких було керівництво та працівники Міністерства внутрішніх справ України.

Аварія сталася вранці 18 січня. Гелікоптер ДСНС EC-225 Super Puma з бортовим номером 54 вилетів із Києва, однак о 08:20 під час польоту над Броварами втратив орієнтування та впав у житловому кварталі поблизу дитячого садка “Джерельце”.

Унаслідок падіння спалахнула пожежа на території закладу дошкільної освіти, у прилеглому будинку вибило вікна, також були пошкоджені кілька припаркованих автомобілів.

«Ми пам’ятаємо людей, із якими працювали поруч – людей великої відповідальності та жертовності. Памʼятаємо загиблих мешканців Броварів», – Ігор Клименко разом із керівництвом апарату МВС, очільниками органів та підрозділів системи вшанували пам’ять усіх жертв авіатрощі.

Того страшного дня авіатроща забрала життя 14 людей:

🕯Денис Монастирський

🕯Євгеній Єнін

🕯Юрій Лубкович

🕯Микола Анацький

🕯Андрій Маринченко

🕯Михайло Павлушко

🕯Тетяна Шутяк

🕯Олександр Василенко

🕯Костянтин Коваленко

🕯Іван Касьянов

🕯Олена та Мілана Пономаренки

🕯Марина Грановська

🕯Тетяна Бойченко

Памʼять про загиблих – навіки у наших серцях

Вони були справжніми професіоналами та патріотами, які віддано служили державі у найважчі часи.

Катастрофа також обірвала життя екіпажу вертольота ДСНС та чотирьох жителів Броварів. У той день загинула 5-річна дівчинка та її мама, які перебували у дитячому садочку.

Біль, який не вщухає, і втрата, яку неможливо заповнити. Пам’ятаємо кожного. Світла пам’ять.