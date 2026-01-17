Росія на засіданні Ради безпеки ООН відкрито погрожувала Україні ескалацією бойових дій

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя стверджує, що росія має намір й надалі “вирішувати проблему військовим шляхом”.

Про це він заявив під час свого виступу на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, цитують росЗМІ.

У росії відреагували на нещодавні висловлювання представників Європейської комісії, які допустили можливість майбутнього діалогу ЄС із кремлівським диктатором путіним.

На це небензя заявив, що москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів, однак, за його словами, Захід “помилково розраховував” на стратегічну поразку росії.

“Поки лідер у Києві не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього”, – стверджує представник країни-агресорки.

Нагадаємо, Україна 12 січня скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через російські атаки, зокрема застосування ракети “Орєшнік”, щоб обговорити порушення РФ Статуту ООН і захист цивільного населення.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що пізно ввечері 8 січня Росія застосувала для атаки на Україну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». Зі слів речника Повітряних сил Юрія Ігната, балістикою середньої дальності з полігону «Капустин Яр» запустили по Львову. Це перший випадок застосування балістичної ракети по Львову.

У Повітряних силах повідомили, що Львів атакували ракетою середньої дальності, яка летіла з полігону «Капустин Яр» зі швидкістю 13 тис. км/год. Серія вибухів пролунала майже одразу після оголошення повітряної тривоги, а моніторингові канали про фіксування ракети не повідомляли. Ракета влучила в обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

