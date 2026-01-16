СБУ виявила понад 300 тисяч доларів США під час обшуків в очільниці ВЛК на Дніпропетровщині (ВІДЕО)

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при місцевому ТЦК виявлено понад 300 тис. доларів США.

Як встановило розслідування, посадовиця є однією з організаторів оборудки. За матеріалами справи, в обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.

Вартість таких «послуг» стартувала від 2,5 тис. американських доларів.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.

Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.

Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.