Піп УПЦ мп з Буковини втік у росію, благословляє окупантів і збирає гроші на армію росії

Служба безпеки зібрала доказову базу на благочинного храмів рпц в московської області, який забезпечує матеріальну допомогу російським окупаційним військам, що воюють проти України.

Йдеться про 36-річного Василя Ковальчука, сина благочинного Сторожинецького округу УПЦ МП, митрофорного протоієрея. Правоохоронці підозрюють його у пособництві державі-агресорці.



За даними слідства, 35-річний уродженець Чернівецької області виїхав на постійне проживання до рф у грудні 2021 року. Там він займав посаду ієрея й настоятеля Троїцького храму рпц в м. пушкіно а в листопаді 2022 р. призначений благочинним храмів пушкінського округу московської області.

Василь Ковальчук-молодший разом зі своїм батьком благочинним Сторожинецького округу УПЦ МП Василем Ковальчуком

Окрім богослужінь, при храмі клірик організував спільно з місцевою «волонтерською» організацією пункт збору коштів і матеріальної допомоги для учасників так званої «сво» на території України, зокрема в Донецькій та Запорізькій областях.

Благочинний забезпечив придбання для Софрінської бригади та 55 Дивізії Росгвардії, а також підрозділів зс рф тепловізор, шоломи, маскувальні сітки, засоби для радіоелектронної боротьби і виявлення безпілотних літальних апаратів, генератори та інше військове спорядження.

За активну участь у підтримці так званого «сво» на території України московська обласна дума нагородила клірика спеціальною почесною грамотою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.