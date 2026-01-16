fbpx
Набір до Інституту СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Служба безпеки України оголошує набір до Інституту СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та запрошує на навчання громадян України віком від 17 до 30 років.

Інститут СБУ здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

* D8 «Право» (рівні бакалавра та магістра);

* K9 «Правоохоронна діяльність» (рівень магістра).

Приймальна комісія Інституту: +380(99) 132-86-29. Деталі вступу – тут: instagram.com/institutessu/

Не спостерігай за історією — пиши її власноруч у лавах Служби безпеки України.

