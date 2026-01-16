Служба безпеки України оголошує набір до Інституту СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та запрошує на навчання громадян України віком від 17 до 30 років.

Інститут СБУ здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

* D8 «Право» (рівні бакалавра та магістра);

* K9 «Правоохоронна діяльність» (рівень магістра).

Приймальна комісія Інституту: +380(99) 132-86-29. Деталі вступу – тут: instagram.com/institutessu/

Не спостерігай за історією — пиши її власноруч у лавах Служби безпеки України.