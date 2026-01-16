Мігель Роля – українець, який став національним героєм Перу, Колумбії і Венесуели

В 2021 році разом з нинішнім послом України в Перу Юрієм Полюховичем та двома моїми друзями з ОАЕ ми на три місяці відправилися в Південну Америку, щоб вивчити та описати цивілізацію і загублені міста інків та інших докулумбових культур та цивілізацій.

Одним з завдань, які поставили тоді перед собою в Перу – знайти та внести в Гугл мапи для мандрівників координати памʼятника видатному українцеві Михайлові Скибицькому – одному з полковників Симона Болівара, якого в Південній Америці знають як Мігеля Роля. На жаль, в посольстві України тоді ніхто не знав, де знаходиться той памʼятник, а саме посольство було простою формальністю.

Памʼятник ми шукали довго, але таки знайшли і виконали заплановане. Після повернення в Україну я багато разів звертався до влади з пропозицією вшанування памʼяті Скибицького, як одного з найвідоміших українців на американському континенті. Нажаль мене тоді не почули. З Вікіпедії: Михайло Карлович Скибицький (іспанською – Miguel Rola Skibicki; народився 1793 року в селі Корчівка Старокостянтинівського повіту на Волині – помер у 1847 році, Летичів, Старокостянтинівська в’язниця) – підполковник, військовий інженер, учасник Війни за незалежність іспанських колоній в Америці, соратник Симона Болівара, біограф президента Венесуели Хосе Антоніо Паеса. Національний герой Перу, Колумбії та Венесуели. В світі більше немає жодного українця, який був би національним героєм трьох країн. А якщо врахувати, що він першим намалював та спроектував Панамський канал, за що є не менш знаним і шанованим і в Панамі, виникає логічне запитання – чому про нього не знають українці, його біографію не вчать в школі, немає вулиць і памʼятників на його честь. В Південній Америці встановлено 5 памʼятників Мігелю Роля, його портрети є в десятках музеїв Перу, Колумбії, Панами та Венесуели. Цікаво, що з Венесуелою у Скибицького своя цікава історія, він довго жив у цій країні і був близьким другом її президента. Однак є одне велике «але» – завдяки впливу «сосєдіі», яка переписує всю історію України як їй хочеться, Скибицький оголошений в Америці не українцем, а росіянином.

І ми досі не виправляємо цю історичну помилку. Сподіваюся, ви допоможете мені сьогодні ще раз нагадати нашим діячам від науки, які відповідають за історію та освіту, що варто вже почати робити хоча б щось, щоб вшанувати памʼять про великого українця, якого так шанують в Латинській Америці.

Сподіваюся також, що мене підтримають і посол України в Перу та Колумбії Юрій Полюхович, і ректор Могилянки Serhiy Kvit Історія – це така наука, яку легко спаплюжити і переінакшити. Наше завдання – зберегти її такою, як вона є.

Зробіть репост, навіть якщо не вважаєте, що це на часі, можливо, тоді нас почує президент України, Офіс Президента України, Міністерство освіти і науки України, Кабінет Міністрів України, Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Зі спогадів Андрія Боєчко