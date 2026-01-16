До Сил оборони мобілізувався Віталій Чепурко, відомий як “полтавський палій”

Стало відомо, що до Сил оборони України добровільно мобілізувався легендарний “Полтавський палій” Віталій Чепурко, який всередині 2000 років тероризував мешканців Полтави підпалами під’їздів.

Наразі нема достовірної інформації в якому з підрозділів Сил оборони несе службу Віталій

Під прізвиськом «полтавський палій» відомий мешканець Полтави Віталій Чепурко. Він набув сумнівної слави після серії підпалів у місті та завдяки фразі, яка згодом перетворилася на Інтернет-мем: «Мені нравиться, як воно горить…».

Чоловік займався підпалами вхідних дверей у багатоквартирних будинках, після чого швидко зникав з місця події. За наявною інформацією, лише 2007 року він підпалив щонайменше 28 дверей.

Після затримання правоохоронці поцікавилися мотивами його дій. Відповідь Чепурка зафіксували на відео, яке згодом широко розійшлося Мережею. На записі він пояснює свої вчинки так: «Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Люди в шоці, очі аж вилазять у них. А мені це по приколу: дивлюся, як вони бігають, суєтяться, намагаються руками загасить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся».

Тоді відео, де Віталій давав інтерв’ю одному з місцевих телеканалів, набрало великої популярності і стало топовим мемом, який живе і нині. Відомо, що “палій” через скоєні злочини був засуджений та відсидів більше 5 років у в’язниці.

Меми з Віталієм часто сьогодні викоростовують українські блогери, коли мова йде про “бавовну” на території рф та тимчасово окупованих територіях України. Піком популярності мемів та крилатих висловів “палія” стало знищення українськими рекетами “Нептуп” весною 2022 року крейсера чорноморського флоту рф “Москва”.

З відкритих джерел відомо, що раніше чоловік неодноразово відбував покарання за крадіжки. Після серії підпалів 2011 року суд призначив йому 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Після звільнення з місць ув’язнення Чепурко заявляв про намір змінити своє життя.